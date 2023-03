Sunak pagó más de un millón de libras en impuestos desde 2019

MADRID, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro británico, Rishi Sunak, ha publicado finalmente los registros financieros de sus últimos tres años fiscales, de los que se desprende que pagó más de un millón de libras esterlinas en impuestos desde 2019.

Desde que se convirtió en primer ministro del país, Sunak ha defendido que publicaría sus registros financieros. Ante las críticas de la oposición, el primer ministro británico afirmó a principios de febrero que daría "pronto" el paso, pero no ha sido hasta este miércoles cuando se han publicado.

En concreto, según se desprende de los documentos, Sunak obtuvo en el último año fiscal 2021-2022 más de 1,9 millones de libras esterlinas (2,1 millones de euros), llegando a pagar más de 430.000 libras (486.000 millones) en impuestos en comparación con lo ingresado en 2019 --superando el millón de libras-- y los impuestos que pagó en dicho año fiscal: más de 227.300 libras (256.900 euros).

De esta forma, en tres años, desde 2019 hasta 2022, el primer ministro británico, que ha ido posponiendo la publicación de estos datos alegando problemas de agenda, ha pagado más de un millón de libras en impuestos, ha informado la cadena BBC.

Sunak, que ha sido presionado en el último mes a raíz de que saliera a la luz que su mujer, Akshata Murty, tiene la residencia fiscal fuera de Reino Unido, es uno de los diputados con mayor patrimonio del Parlamento británico, algo que ha sido utilizado por la oposición para verter críticas contra el mandatario.

Si bien no existe una larga tradición de que los primeros ministros publiquen sus declaraciones de impuestos, algunos de los predecesores de Sunak han optado por hacerlo, como el ex primer ministro conservador David Cameron o la 'premier' Theresa May, quien lo hizo en su etapa como líder 'tory'.

Los detalles de la declaración de impuestos de Sunak coinciden además con la comparecencia del ex primer ministro de Reino Unido Boris Johnson, quien nunca llegó a publicar sus datos financieros, ante la Comisión de Privilegios del Parlamento británico sobre el escándalo conocido como 'Partygate'.