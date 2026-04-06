El Supremo allana el camino para anular la sentencia contra Steve Bannon por desacato al Congreso

Steve Bannon, exasesor del presidente estadounidense, Donald Trump - Europa Press/Contacto/Lev Radin

MADRID 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha allanado el camino este lunes para anular la sentencia por desacato contra Steve Bannon, quien fuera asesor del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en un caso relacionado con la investigación liderada por el Congreso sobre el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021.

La decisión del Supremo no tendrá consecuencias prácticas, puesto que Bannon ya cumplió su condena de cuatro meses tras ser condenado en octubre de 2022 por desacato al Congreso y entregarse a la Justicia en julio de 2024 después de varios años de desafíos legales que impidieron que entrara en prisión.

El fallo permite ahora que un tribunal inferior pueda desestimar el caso contra el exasesor de Trump, impulsado durante el mandato del expresidente Joe Biden, en un paso que sería simbólico y que podría representar una victoria para el movimiento ultraconservador MAGA.

El abogado de Bannon, Michael Buschbacher, ha afirmado en un comunicado recogido por la cadena CNN que el fallo es una "corrección". "Este caso nunca debería de haberse presentado y estamos contentos de que la decisión que confirmaba la condena ilegal de Bannon finalmente haya sido anulada", ha dicho.

Pese a haber cumplido la condena, Bannon recurrió al Supremo después de que un tribunal de apelaciones confirmara su condena, argumentando que no desafió "deliberadamente" la citación, sino que siguió los consejos de sus abogados, que aseguraron que sus testimonios estaban protegidos por el privilegio ejecutivo de Trump.

Bannon, que ayudó a dirigir la campaña de Trump en 2016 y fue su principal estratega político, fue citado por la comisión debido a una conversación que mantuvo con el magnate en diciembre de 2020 en la que instaba al expresidente a buscar iniciativas para disputar los resultados de las elecciones tras la victoria de Joe Biden.

La comisión concluyó en diciembre de 2022, tras año y medio de investigación en un informe de 845 páginas --basado en más de 1.000 entrevistas y documentos recopilados entre correos, mensajes de texto o registros electrónicos-- que había que enjuiciar a Trump por intentar anular las elecciones presidenciales de 2020.