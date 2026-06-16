El Supremo de Brasil condena al hijo de Bolsonaro, Eduardo, por coacción a la justicia

Archivo - Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente de Brasil Jair Bolsonaro - Europa Press/Contacto/Lev Radin - Archivo

MADRID 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo de Brasil ha decidido por unanimidad condenar a Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, por un delito de coacción a la justicia, en el marco del proceso contra su padre por golpe de Estado por el que el líder ultraderechista cumple una condena de 27 años de prisión.

Los cuatro jueces han coincidido en condenar al también exdiputado por coaccionar a jueces y orquestar, desde Estados Unidos, sanciones contra Brasil para entorpecer la causa por golpe de Estado contra su padre, incluyendo los aranceles a las exportaciones anunciados el año pasado y la suspensión de visados para miembros del Supremo.

Asimismo, estos intentos incluyen la aplicación de sanciones económicas contra el juez del Supremo y relator del caso, Alexandre de Moraes, quien ha declarado durante la vista que la función de un diputado no es "cabildear contra su propio país", según recoge el diario 'O Globo'.

La pena, que puede ser de entre uno a cuatro años, está aún por determinar, mientras continúa la sesión del tribunal, de acuerdo a la agencia brasileña de noticias.

Eduardo Bolsonaro perdió su escaño en la Cámara de Diputados en diciembre de 2025 por ausentarse de forma injustificada, puesto que llevaba desde febrero de ese año en Estados Unidos, a donde viajó para interceder por su padre.