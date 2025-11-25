Suspendida en Australia una senadora conservadora por entrar en el Senado con un burka

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La senadora australiana Pauline Hanson, del partido xenófobo Una Nación, ha sido suspendida este martes durante un periodo de una semana después de haber entrado en el Senado con un burka, unas acciones con las que busca reivindicar la prohibición de todo tipo de velo islámico en lugares públicos.

Hanson, que ha sido acusada por varios senadores de actuar de forma racista y xenófoba, ha insistido en la necesidad de que este tipo de vestimenta islámica sea prohibida en lugares públicos de toda Australia.

La ministra de Exteriores, Penny Wong, del Partido Laborista, ha acusado a la senadora de "vilipendiar a toda una religión entera" con sus actos y ha pedido a Hanson disculparse por "reírse" de los musulmanes.

Sin embargo, la propia Hanson ha acusado al resto de compañeros de la Cámara de ser unos "hiprócritas" dado que "no existe código de vestimenta alguno para entrar en el hemiciclo". "Tengo derecho a llevar lo que yo quiero, incluido un burka", ha dicho durante una rueda de prensa.

"He defendido aquello en lo que creo y lo seguiré haciendo", ha apuntado durante una rueda de prensa en la que ha vuelto a reivindicar la prohibición del burka. En 2017 también acudió al hemiciclo con esta vestimenta.