Suspendida la sesión de la Comisión de Desarme de la ONU tras una objeción de EEUU contra la "gobernanza centralizada"

Archivo - Bandera de Estados Unidos - Europa Press/Contacto/Charles-McClintock Wilson

MADRID 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Desarme de Naciones Unidas (UNDC, por sus siglas en inglés) ha inaugurado y suspendido su sesión programada para este lunes, después de que Estados Unidos haya acusado un afán de "gobernanza centralizada" para objetar contra el orden del día de la sesión, que el organismo no ha podido aprobar.

La Comisión, un órgano subsidiario de la Asamblea General que se reúne anualmente y cumple en 2026 el tercero de sus tres años de ciclo, suele centrarse en dos puntos del orden a la vez, que en esta ocasión son, por un lado, la formulación de recomendaciones para lograr el desarme nuclear y la no proliferación de armas nucleares, y, por otro, el fomento de entendimientos comunes relacionados con las tecnologías emergentes en el contexto de la seguridad internacional.

Este, precisamente, ha sido el objeto de la protesta estadounidense, que ha solicitado la eliminación del grupo de trabajo sobre estas tecnologías del documento del orden alegando que la ONU no es el foro apropiado para abordar las tecnologías emergentes, rechazando una "gobernanza centralizada".

En cambio, otros países, como Indonesia, han expresado su preocupación por la falta de consenso, mientras que China ha abordado las tecnologías emergentes como un tema crucial para el desarme y el delegado de Cuba ha manifestado su inquietud por la obstrucción a la labor de la Comisión.

Asimismo, los representantes de Brasil, Egipto, Sudáfrica, Rusia e Irán también han expresado su apoyo a la agenda actual y han advertido contra supuestas maniobras procedimentales para alterar el programa. Tras estas diferencias, la Presidencia ha suspendido entonces la reunión hasta el día siguiente (martes) para dar tiempo a más consultas.