Suspendidos otros 20 agentes por la muerte de 37 mineros bajo custodia en el estado de Níger (Nigeria)

Archivo - Bandera de Nigeria - Maksim Konstantinov / Zuma Press / Europa Press

MADRID 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Nigeria han apartado de sus funciones a 20 oficiales del Cuerpo de Seguridad y Defensa Civil (NSCDC) en el estado de Níger, en el noroeste del país, por la muerte de 37 mineros mientras estaban bajo custodia, suceso que ha generado indignación entre la población.

El ministro del Interior nigeriano, Olubunmi Tunji Ojo, ha firmado la suspensión de estos agentes en un comunicado difundido este sábado y recogido por el portal de noticias Punch, y a la espera de las conclusiones a la que llegue el comité independiente de diez miembros, ordenado por el Ejecutivo para investigar las muertes.

La medida se suma a la suspensión del jefe del NSCDC en el estado de Níger, Suberu Siyaka Aniviye, quien fue apartado poco después de trascender el caso de los 37 mineros, que fallecieron en la madrugada del jueves por causas aún desconocidas.

El gobernador del estado, Mohamed Umaro Bago, anunció este viernes un toque de queda de 24 horas, la cancelación de un mitin previsto para este mismo sábado y la prohibición de toda actividad minera hasta nuevo aviso, tras las protestas generadas por el caso en la capital, Minna.

Los presos habían sido detenidos por presunta minería ilegal durante unos operativos llevados a cabo los días 15 y 16 de septiembre.

El presidente del país, Bola Tinubu, ha asegurando que su Ejecutivo "no tolerará muertes masivas derivadas de negligencia oficial, incumplimiento del deber o fallo de los funcionarios públicos a la hora de proteger las vidas puestas bajo su cuidado".