MADRID 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Taiwán han avisado este lunes de posible injerencia china de cara a las elecciones locales de este sábado, subrayando que los avances tecnológicos y la Inteligencia Artificial hacen cada vez más sofisticada la interferencia electoral.

En declaraciones recogidas por la agencia Focus Taiwán, el vicepresidente del Consejo de Asuntos del Continente, Shen Yu Chung, ha advertido de la sombra de la injerencia china en los comicios, incidiendo en que este fenómeno "no es nada nuevo" y en el pasado Pekín ya ha tratado de influir a través de financiación a ciertos candidatos o campañas de desinformación.

En todo caso, ha advertido de que estos intentos tienen una nueva cara a través de los avances en Inteligencia Artificial o con la tecnología de reconocimiento facial.

Shen, en este sentido, ha advertido de que la recopilación de información puede ir más allá de las elecciones y que los intentos de injerencia de Pekín van más allá de periodos electorales, por lo que ha insistido en que la población de Taiwán se mantenga alerta.

Aunque las elecciones locales de este sábado en Taiwán se centran sobre todo en cuestiones diarias de la población como el precio de la vida, estos comicios servirán para medir la popularidad del liberal Partido Progresista Democrático del presidente, Lai Ching Te, a la mitad de su mandato frente al opositor Kuomintang, más próximo a Pekín.