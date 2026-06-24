Taiwán denuncia la incursión de más de una decena de cazas chinos sobre su espacio aéreo

Archivo - Imagen de archivo de un caza taiwanés en un simulagro en Taiwán - Daniel Ceng Shou-Yi/ZUMA Press W / DPA - Archivo

MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Defensa de Taiwán ha informado de la entrada de al menos 11 cazas de la Fuerza Armada de China en su espacio aéreo, una incursión que supone el último episodio de una serie de vuelos que se han ido incrementando durante el último año a medida que crece la tensión entre las partes.

Las autoridades taiwanesas, que denuncian estas actividades como una medida de presión por parte de Pekín para reivindicar su soberanía sobre el territorio, el cual consideran una provincia más de China, han indicado que la entrada de estos aviones se produjo sobre las 6.00 horas (hora local).

Asimismo, seis buques de la Armada china y siete embarcaciones oficiales han estado opereando también en las inmediaciones del territorio a lo largo de la mañana, tal y como ha informado el Ministerio de Defensa en un comunicado en el que ha especificado que varias de las aeroaneves habrían cruzado la llamada 'línea media' del estrecho de Taiwán.

Esta línea media fue trazada por Estados Unidos en los años 50 con el objetivo de delimitar la zona y, durante años, funcionó como frontera informal de mutuo acuerdo. Sin embargo, Pekín ha recalcado en numerosas ocasiones que esta línea como tal no existe dado que el país es rige por el principio de 'una sola China'.

Por su parte, la portavoz de la Oficina de Asuntos para Taiwán del Consejo Estatal chino, Zhang Han, ha arremetido contra la postura de las autoridades taiwanesas y ha afirmado que "independientemente de las narrativas falsas difundidas y de las armas compradas a terceros, nada puede cambiar el hecho de que Taiwán es un aparte inalienable de China".

"El futuro de Taiwán depende enteramente de todo el pueblo chino, incluidos los compatriotas taiwaneses. Cualquier intento de independencia de Taiwán está destinado a fracasar por completo", ha apuntado.

Las relaciones entre Pekín y Taipei quedaron suspendidas en 1949, después de que las fuerzas del partido nacionalista chino Kuomintang, encabezado por Chiang Kai Shek, sufrieran una derrota en la guerra civil contra el Partido Comunista de China y se trasladaran a la isla de Taiwán.

Los vínculos entre Taiwán y la China continental solo se restablecieron a nivel empresarial e informal a finales de la década de 1980. China considera a Taiwán como su provincia rebelde, pese a que la isla ha declarado su independencia y cuenta con el apoyo del Gobierno de Estados Unidos y la Unión Europea.