Takaichi se opone a medidas para limitar el uso energético pese a la crisis en Ormuz

Archivo - La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, durante una reunión en Nara. - -/Pool/ZUMA Press Wire/dpa - Archivo

MADRID, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, se ha expresado este lunes en contra de limitar el uso energético de la ciudadanía japonesa pese a la crisis en el estrecho de Ormuz, donde el bloqueo de facto de Irán y el cierre perimetral impuesto por Estados Unidos dificulta enormemente el suministro de países asiáticos, entre ellos Japón.

"No creo que la actividad económica o social deba detenerse en este momento", ha señalado la primera ministra en respuesta a las preguntas de la oposición en la Dieta, en declaraciones recogidas por la agencia de noticias Kiodo.

Pese a la incertidumbre en el suministro debido a la guerra en Oriente Próximo, Takaichi ha rechazado hacer un llamamiento al ahorro energético o adelantar medidas para hacer frente a la situación, toda vez que ha señalado que su Ejecutivo trabaja para asegurar suministros de petróleo de otras fuentes.

Según ha defendido, el Gobierno nipón "actuará con flexibilidad para tomar las medidas necesarias en función de las circunstancias".

Entre las medidas anunciadas por Takaichi está la liberación de reservas de petróleo, con una segunda tanda prevista para los primeros días de mayo, después de la anunciada en marzo. Se prevé que este paso libere el equivalente a unos 20 días de suministro de las reservas nacionales.

La decisión de echar mano de las reservas estratégicas de petróleo llega en respuesta a la escalada de los precios a consecuencia de la guerra en Oriente Próximo y el bloqueo del estrecho de Ormuz, aunque de momento el Ejecutivo japonés rechaza medidas como las adoptadas por otros países de la región para instar a la población a reducir el uso de energía.