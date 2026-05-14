Takaichi realizará la próxima semana una visita de dos días a Corea del Sur

Archivo - La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, junto al presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, en una reciente visita en Nara. - Europa Press/Contacto/POOL - Archivo

MADRID 14 May. (EUROPA PRESS) -

La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, realizará desde el próximo martes una visita de dos días a Corea del Sur para reunirse con el presidente surcoreano, Lee Jae Myung, en un viaje que sigue a los encuentros mantenidos por Estados Unidos con ambos socios en el Pacífico antes de la visita del presidente estadounidense, Donald Trump, a China.

Así lo ha trasladado el portavoz del Gobierno de Japón, Masanao Ozaki, a una comisión parlamentaria, según informa la agencia de noticias japonesa Kiodo.

En Corea del Sur, se espera que la líder japonesa trate la cooperación con el país vecino para garantizar la seguridad energética, toda vez que la región es de las más afectadas por la inestabilidad en el paso de Ormuz, debido al conflicto en Irán iniciado por Estados Unidos e Israel.

Según apunta Kiodo, la cumbre puede tener lugar en la ciudad de Andong, ciudad natal de Lee, y busca que las visitas recíprocas al más alto nivel sirva como 'diplomacia de lanzadera' para elevar la cooperación entre ambos países. La visita de Takaichi devolverá el reciente viaje de Lee a Japón en enero, cuando ambos dirigentes se reunieron en Nara, que es la región de origen de la líder japonesa.

Entonces, ambos dirigentes abordaron cuestiones de seguridad y avanzaron en materia de desnuclearización, con la idea clara de mantener la dinámica diplomática de visitas mutuas para mantener viva la coordinación entre Tokio y Seúl.