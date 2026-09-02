Los talibán defienden la prohibición de las manifestaciones en Afganistán amparándose en la ley islámica

El portavoz de los talibán, Zabihulá Muyahid - Europa Press/Contacto/Zhang Yibin

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades instauradas por los talibán en Afganistán han defendido este miércoles la prohibición de las manifestaciones, condenada por ONG de Derechos Humanos, aludiendo a que la recién aprobada medida cumple con la ley islámica que impera en el país.

El portavoz de los talibán, Zabihulá Muyahid, ha asegurado en una rueda de prensa desde la capital, Kabul, que las protestas "no existen dentro de las leyes islámicas", ya que se producen en sociedades donde rigen leyes diferentes o donde hay otros sistemas, como órdenes democráticos o repúblicas.

"Estamos hablando de la situación en Afganistán y tenemos una responsabilidad al respecto. En esta ley se ha incluido lo que es importante para la seguridad y la estabilidad de Afganistán, así como lo necesario para prevenir la delincuencia", ha argüido.

Así, Muyahid ha instado a los ciudadanos a canalizar sus reclamos a través de las instituciones a fin de evitar alteraciones del orden público, daños a la propiedad o desorden en la sociedad afgana, según ha recogido la cadena de televisión Amu TV.

La Amnistía Internacional (AI) describió las últimas normativas aprobadas en Afganistán como "otro ataque generalizado contra los Derechos Humanos", calificando la prohibición de "violación descarada del derecho a la libertad de reunión pacífica".

"A través de tal prohibición generalizada, el decreto consolida aún más el clima ya asfixiante de represión y severas restricciones a las libertades fundamentales en Afganistán. Esto ocurre en medio del continuo hostigamiento de los talibanes contra manifestantes y disidentes mediante arrestos y detenciones arbitrarias, tortura y otros malos tratos, y desapariciones forzadas", señaló.