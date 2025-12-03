Los talibán se desvinculan del ataque contra agentes de la Guardia Nacional en Washington

Archivo - El ministro de Exteriores de las autoridades instauradas por los talibán en Afganistán, Amir Jan Mutaqi (archivo) - Terje Pedersen/NTB/dpa - Archivo

MADRID 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades instauradas por los talibán en Afganistán tras hacerse con el control del país en agosto de 2021 se han desvinculado este miércoles del ataque perpetrado la semana pasada por un afgano contra dos agentes de la Guardia Nacional en Washington, que se saldó con la muerte de uno de ellos.

"Este asunto no está relacionado con el pueblo o el Gobierno de Afganistán", ha dicho el ministro de Exteriores afgano, Amir Jan Mutaqi, durante un acto en Kabul, en el que ha recordado que el sospechoso, Rahmanulá Lakanwal, "fue entrenado y recibió empleo" por parte de las fuerzas estadounidenses.

Así, ha recalcado que el hombre "abandonó Afganistán a través de un programa de evacuación ilegal que no tenía base alguna en las normas internacionales", al tiempo que ha vuelto a pedir a Washington que se establezcan canales diplomáticos de cara a normalizar las relaciones y garantizar servicios consulares a los afganos en el país norteamericano.

"Hemos dicho muchas veces a los estadounidenses que necesitamos relaciones entre embajadas para que nuestros ciudadanos no se vean forzados a viajar de forma ilegal o a participar en actos ilegales, para que sus voces sean escuchadas", ha manifestado, según ha recogido la cadena de televisión afgana Amu TV.

Lakanwal, de 29 años, ha sido acusado formalmente en el Tribunal Superior de Washington DC de un cargo de asesinato, dos de agresión con intención de matar y uno de posesión de arma de fuego durante un acto violento, de los que se ha declarado inocente.

El hombre, que colaboró con el Gobierno estadounidense en Afganistán-- disparó contra dos agentes de la Guardia Nacional a escasas manzanas de la Casa Blanca. El sospechoso se encuentra hospitalizado recuperándose de las heridas de bala sufridas durante el tiroteo.