Los talibán flagelan en público en la capital de Afganistán a cuatro personas condenadas por "adulterio"

Archivo - Milicianos talibán en Kabul - SAIFURAHMAN SAFI / XINHUA NEWS / CONTACTOPHOTO

MADRID 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades instauradas por los talibán en Afganistán tras hacerse con el control del país en agosto de 2021 han flagelado públicamente este martes en la capital, Kabul, a cuatro personas, incluidas dos mujeres, condenadas por "adulterio".

El Tribunal Supremo afgano ha indicado en un comunicado publicado en su cuenta en la red social X que "cuatro personas, incluidas dos personas, acusadas de adulterio, han sido condenadas a penas de prisión de entre uno y dos años y a entre 25 y 30 latigazos".

Así, ha subrayado que estas personas han sido ya azotadas después de que la sentencia fuera ratificada por el propio Supremo, apenas un día después de que las autoridades flagelaran en público en Kabul a otras once personas sentenciadas por cargos de tráfico de drogas y alcohol.

Naciones Unidas ha criticado en varias ocasiones a los talibán por este tipo de castigos corporales a presos y por la ejecución de varios reos condenados por diversos delitos. Así, ha reclamado a las autoridades que impongan una moratoria a estas penas como un primer paso de cara a su abolición.