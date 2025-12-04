Los talibán piden "garantías firmes" de Pakistán de cara a reabrir los pasos fronterizos

Archivo - El portavoz de los talibán en Afganistán, Zabihulá Muyahid, en una imagen de archivo. - SAIFURAHMAN SAFI / XINHUA NEWS / CONTACTOPHOTO

MADRID, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades instauradas por los talibán en Afganistán tras hacerse con el control del país en 2021 han reclamado "garantías firmes" por parte de Pakistán de cara a la reapertura de los pasos fronterizos y las rutas comerciales, en medio de informaciones sobre una autorización desde Islamabad para el paso de convoyes de Naciones Unidas al país centroasiático.

"Las rutas comerciales con Pakistán se reabrirán cuando se obtengan garantías firmes del Gobierno paquistaní, de modo que en el futuro estas rutas no se cierren debido a presiones políticas, usos ilegales o presiones sobre la gente, y se protejan los derechos de los comerciantes y los pueblos de ambos países", ha afirmado el portavoz del Gobierno afgano, Zabehulá Muyahid.

Así, ha reseñado que "las rutas comerciales y de tránsito entre Afganistán y Pakistán fueran bloqueadas ilegalmente por Pakistán mediante presiones políticas y económicas, lo cual ocasionó graves pérdidas a la población de ambos países", tras dos meses de cierre en medio de las tensiones y los enfrentamientos en la frontera.

"Dado que Afganistán obtiene sus necesidades de muchos otros países, el Emirato Islámico ha decidido ampliar el comercio y el tránsito, así como la prosperidad y el comercio honorable entre ambas partes", ha explicado, según un comunicado publicado en su cuenta en la red social X.

Las palabras de Muyahid han llegado después de que el portavoz del Ministerio de Exteriores paquistaní, Tahir Andrabi, confirmara en declaraciones a la cadena de televisión Geo TV que Islamabad ha reabierto los pasos de Torjam y Chaman para el paso de convoyes humanitarios de la ONU.

Sin embargo, Andrabi ha reseñado que el comercio bilateral sigue suspendido, si bien ha insistido en que Pakistán "no tiene ningún problema con el pueblo afgano". Fuentes del Ministerio de Comercio paquistaní habían adelantado horas antes un acuerdo para abrir estos pasos fronterizos para permitir la entrada de ayuda humanitaria.

Las autoridades de Pakistán y Afganistán han mantenido durante estos dos meses varias rondas de conversaciones para intentar resolver las tensiones derivadas de las acusaciones de Islamabad por el repunte de los atentados del grupo Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), conocido como los talibán paquistaníes.

En respuesta a estos ataques, Pakistán lanzó un bombardeo contra Kabul que habría tenido como objetivo al líder de TTP, si bien Islamabad no ha confirmado este extremo y el cabecilla, Nur Wali Mehsud, pareció haber escapado con vida. En respuesta, los talibán lanzaron una ofensiva en la frontera, desatando combates a gran escala que fueron parados días después con un alto el fuego temporal.

La zona fronteriza ha sido desde hace años escenario de inseguridad, especialmente a causa de los ataques por parte de TTP, en medio de acusaciones de Islamabad a India y los talibán afganos por su presunto apoyo a la organización, algo rechazado desde Nueva Delhi y Kabul. Pakistán ha llevado a cabo varios ataques aéreos contra territorio afgano en los últimos meses alegando que actúa contra el citado grupo.