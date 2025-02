Los talibán rechazan las acusaciones de Trump y niegan que la base de Bagram esté bajo control de China

El portavoz del grupo dice que "hacerse con Bagram es un sueño" y recalca que "EEUU debería olvidarse de esta idea"

MADRID, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los talibán han negado este martes que la base aérea de Bagram se encuentre en manos de China, tal y como afirmó recientemente el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y han descartado cualquier posibilidad de que las instalaciones vuelvan a ser controladas por Washington, después de que el grupo se hiciera con el control del país en agosto de 2021 en pleno repliegue de las tropas internacionales.

"Esta base está en manos de las fuerzas del Emirato Islámico", ha dicho el portavoz de los talibán y viceministro de Información afgano, Zabihulá Muyahid, quien ha recalcado que "Afganistán es independiente". "No pondremos nuestro territorio en manos de ningún país. Bagram está en manos de nuestras fuerzas, no de China", ha reiterado.

Así, ha incidido en que "hacerse con Bagram es un sueño". "Estados Unidos debería olvidarse de esta idea, igual que deberían hacerlo los fugitivos del antiguo régimen", ha valorado, al tiempo que ha rechazado igualmente la posibilidad de devolver el armamento estadounidense que quedó atrás en el país tras la retirada.

"Estas armas fueron tomadas como botín y las utilizaremos para defender la independencia y el sistema islámico", ha argumentado Muyahid, quien ha trasladado a Washington que las autoridades instauradas por los talibán "no son la administración de (el expresidente) Ashraf Ghani".

"No haremos lo que ordenen", ha reseñado el portavoz de los talibán, que ha denunciado además un aumento de la injerencia occidental en los asuntos de Afganistán, según ha recogido la cadena de televisión afgana Ariana. "No pueden alcanzarnos, pero difunden propaganda. No es fácil para ellos olvidar su derrota", ha sostenido.

Las palabras de Muyahid han llegado dos días después de que Trump afirmara ante la prensa que, a pesar del repliegue de tropas en el marco del acuerdo de paz firmado con los talibán en 2020, su plan era "mantener el control de Bagram". "Ahora China tiene el control de Bagram", aseguró.