Los talibán señala a Pakistán por matar a una mujer y nueve menores en el este de Afganistán

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno talibán de Afganistán, Zabihullah Mujahid, ha afirmado en la madrugada de este martes que un bombardeo paquistaní en la fronteriza provincia de Jost ha matado a una mujer y a nueve menores, mientras que otros dos ataques en las provincias de Kunar --más al norte-- y de Paktiká --más al sur-- han dejado cuatro heridos.

"Alrededor de medianoche, en el distrito de Gorbuz, provincia de Jost, en la zona de Mugalgai (una montaña a escasos kilómetros de la frontera), las fuerzas invasoras paquistaníes han bombardeado la casa de un residente civil local", ha publicado Mujahid en la red social X, donde ha precisado que, como resultado, "cinco niños, cuatro niñas y una mujer" han muerto, mientras que la casa, perteneciente a Waliat Jan, "ha sido destruida".

El portavoz, que ha acompañado el texto con imágenes de las víctimas, ha indicado asimismo que ha habido bombardeos también en las provincias de "Kunar y Páktika, donde cuatro civiles han resultado heridos".

Pakistán, que no se ha referido a estos hechos por el momento, indicó hace menos de dos semanas que no descartaba emprender acciones en territorio afgano tras el atentado suicida que mató a doce personas en Islamabad y el ataque frustrado contra un campus militar en Waziristán Sur.

Pakistán y Afganistán mantuvieron tres rondas de conversaciones de paz tras su conflicto armado del mes pasado para prolongar el alto el fuego en lugar de actuar contra los grupos milicianos que atacan territorio paquistaní desde su frontera.

Con todo, la última de las negociaciones concluyó sin avances y esta semana ha estado marcada por la muerte de decenas de supuestos miembros del grupo armado Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), conocido como los talibán paquistaníes, en una serie de operaciones llevadas a cabo en la provincia de Jáiber Pastunjuá, que hace frontera con los tres territorios afganos atacados.