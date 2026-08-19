Tanzania suspende a un diario por publicar un artículo sobre presuntas fricciones dentro del Gobierno

MADRID 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Tanzania han suspendido la licencia a un diario independiente durante seis meses por incumplir la ética periodística después de que publicara un artículo que afirmaba que el que vicepresidente, Emmanuel Nchimni, había rechazado dimitir de su cargo tras distanciarse de la presidenta, Samia Suluhu Hassan.

Según las autoridades, el artículo fue publicado sin cumplir con la obligación de garantizar la exactitud de la información y su equilibrio en las fuentes. "Se detectaron varias deficiencias de cumplimiento de los estándares periodísticos, entre ellas falta de precisión y cuidado en la edición de la noticia", ha señalado.

La suspensión, que abarca la publicación en papel y digital, ha entrado en vigor este miércoles tras una audiencia celebrada el pasado 7 de agosto en la que el periódico tuvo la oportunidad de explicar las circunstancias que dieron lugar a la publicación del artículo, según ha recogido 'The Citizen'.

Esta suspensión se suma a la creciente represión ejercida por las autoridades tanzanas tras las elecciones de octubre en las que ganó la actual mandataria, Samia Suluhu Hassan, y que estuvieron marcadas por manifestaciones generalizadas debido a la exclusión de líderes clave de la oposición.

Según una comisión liderada por el exjuez Mohamed Chamed Othma, más de 500 personas murieron en Tanzania a finales de 2025 por "causas no naturales", la mayoría de ellas por disparos, en el marco de las protestas tras los comicios, declarados como irregulares por la Unión Africana.