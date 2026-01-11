La tensión fronteriza entre Afganistán y Pakistán desploma el comercio bilateral un 40% en 2025

Archivo - Imagen de archivo de refugiados en el paso de Torjam entre Pakistán y Afganistán - Europa Press/Contacto/Saeed Ahmad - Archivo

MADRID 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los constantes cierres fronterizos por la tensión armada entre Pakistán y Afganistán ha desembocado en un colapso del comercio bilateral entre ambos países, que ha descendido un 40 por ciento en 2025, según ha informado este fin de semana el portavoz del Ministerio de Industria y Comercio de los talibán, Ajundzada Abdul Salam Jauad, durante el balance anual de su cartera.

"En 2024, las importaciones procedentes de Pakistán alcanzaron un valor de 1.644 millones de dólares (unos 1.400 millones de euros) pero en 2025 disminuyeron a 1.261 millones (unos 1008 millones de euros. Las cifras muestran claramente una fuerte reducción del comercio en comparación con el año anterior", ha indicado en una comparecencia recogida por los medios afganos.

Durante el mismo período, las exportaciones de Afganistán a Pakistán cayeron de 817 millones de dólares (700 millones de euros) a 505 millones de dólares (434 millones de euros).

El volumen comercial total entre ambos países alcanzó los 2.461 millones de dólares (2115 millones de dólares). Sin embargo, en 2025, descendió a 1.766 millones de dólares (1.520 millones de euros), lo que representa una disminución significativa de 695 millones de dólares (unos 600 millones de euros).

Crisis como la de octubre, cuando el Ejército paquistaní y los talibán se enzarzaron con cruces de artillería en medio de acusaciones sobre la presencia de los correligionarios paquistaníes talibán en la frontera, provocaron el cierre durante semanas de pasos esenciales al comercio como el de Torjam, con el consiguiente impacto. Pakistán, hay que insistir, es el mayor socio comercial de Afganistán por suma de exportaciones e importaciones.

El portavoz ha querido restar importancia a esta situación y asegurado que Afganistán ya no depende de Pakistán para sus importaciones y exportaciones.

Jauad, en declaraciones a la agencia afgana Bajtar, atribuye este cambio "a los esfuerzos realizados durante los últimos cuatro años, que han fortalecido los vínculos con los países de la región". Los acuerdos de importación con Irán, India y Turquía "se han ampliado", abriendo nuevos mercados para los comerciantes afganos, asegura.