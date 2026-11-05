El Tesoro de EEUU sanciona a dos personas, cinco empresas y dos buques vinculados al sector militar y petrolero de Cuba

Archivo - Bandera de Cuba y a su espalda la bandera de EEUU - Roman Koziel / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Tesoro de Estados Unidos ha anunciado este jueves la imposición de nuevas sanciones contra dos personas, cinco empresas y dos buques en el marco de la campaña de la Administración Trump contra las autoridades cubanas.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) ha incluido así en su 'lista negra' a dos personas de nacionalidad cubana, entre ellas la general de brigada Any Lastres Morera, quien preside el Grupo de Administración Empresarial S.A (GAESA).

El otro sancionado por Washington es un hombre identificado como Guillermo Faustino Rodríguez, vinculado al citado conglomerado militar cubano.

Este paquete de sanciones incluye a seis empresas, cuatro de ellas cubanas. Se trata de las compañías estatales Tecnosime --dedicada a la extracción de gas natural y petróleo--; Cubaelectronica y otras dos dedicadas al transporte marítimo: Internacional Marítima y Petromarca.

A estas se suman la empresa con sede en Panamá Tentacool y la china Beijing H and C Technologies CO, especializada en telecomunicaciones.

Por otra parte, la cartera de Scott Bessent ha sancionado a dos embarcaciones con bandera de Cuba: el 'Emilia', que transporta gas natural licuado y el 'Gloria C', un buque cisterna de productos químicos.

Por otra parte, el Departamento de Estado ha informado de estas sanciones, así como a Caroil Transport Marine LTD, que describe como "una empresa con sede en Chipre que gestiona buques petroleros con bandera cubana que han transportado productos energéticos en Cuba", y a los buques 'Maria Cristina', 'Esperanza' y 'Lourdes'.

El objetivo, ha señalado en un comunicado, es "reforzar la iniciativa integral de la Administración Trump para poner fin a las actividades ilícitas del régimen cubano, tanto en Cuba como en todo el hemisferio".