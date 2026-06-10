El Tesoro sanciona a nueve personas y empresas de China e Irán por adquirir armas para la Guardia Revolucionaria

El secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent - Europa Press/Contacto/Andrew Leyden

MADRID, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Tesoro de Estados Unidos ha anunciado este miércoles la imposición de sanciones contra nueve personas y entidades en Irán y China a los que acusa de haber tratado de adquirir material militar para la Guardia Revolucionaria iraní.

Los afectados por la medida de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) son cinco ciudadanos, cuatro de ellos de nacionalidad china y el quinto iraní, además de cuatro empresas, todas con sede en Hong Kong salvo una basada en Shangái, según ha indicado el Tesoro en un comunicado.

Los sancionados "facilitaron la adquisición de armas para la Guardia Revolucionaria y el Ministerio de Defensa" de Irán, mientras que una de las empresas de Hong Kong ha sido sancionada porque "opera dentro de la red bancaria clandestina de Irán e intentó realizar transacciones relacionadas con la adquisición de armas".

La cartera dirigida por Scott Bessent ha enmarcado estas sanciones en la "operación Furia Económica" contra el país asiático, con la que "ha congelado los activos del régimen iraní, afectado gravemente su economía y desmantelado la maquinaria bélica iraní". "El Tesoro no tolerará ningún tipo de apoyo al Ejército iraní", ha asegurado en este sentido.

Por su parte, el Departamento de Estado ha anunciado sanciones contra dos empresas y dos personas con sede en Irán y Bielorrusia por la misma causa.

Así, la cartera diplomática estadounidense ha indicado que las medidas adoptadas "respaldan la aplicación de las sanciones (...) de Naciones Unidas contra Irán, reimplantadas como consecuencia directa del incumplimiento significativo por parte de Irán de sus compromisos nucleares".