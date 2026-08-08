El tiroteo en el colegio de Tailandia deja ya ocho muertos tras sucumbir una alumna a las heridas de bala

NONTHABURI, Aug. 7, 2026 -- Students are evacuated from the site of a school shooting in Nonthaburi Province, Thailand, on Aug. 7, 2026. A school shooting occurred Friday morning in Nonthaburi Province, Thailand, leaving at least 7 people dead and 15 inj - Europa Press/Contacto/Sun Weitong

MADRID 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El tiroteo del pasado viernes en un colegio de Tailandia ha dejado ya ocho muertos (nueve, contando al agresor, que se quitó la vida) tras sucumbir esta pasada noche a sus heridas una alumna del centro, de doce años de edad.

El responsable de los disparos, estudiante del centro, mató primero a tiros a sus abuelos y después se desplazó a su colegio, una prestigiosa escuela de secundaria, la Depsirin Nonthaburi School, situada en el provincia de Nonthaburi, en el centro de Tailandia, donde mató a cinco profesores y a la escolar.

Según las primeras investigaciones, el joven primero mató a sus abuelos en el domicilio donde vivía la familia, en el municipio de Bang Bua Thong, antes de plantarse sobre las 10.00, hora local, en el colegio. Nada más llegar, comenzó a abrir fuego indiscriminado con una pistola de 9mm.

El estudiante cursaba el tercer año de secundaria y fue identificado porque vestía el uniforme morado de educación física de la escuela. Su cuerpo sin vida fue hallado en una de las aulas.

El de este viernes ha sido uno de los tiroteos escolares más mortíferos que se han registrado en Tailandia en los últimos tiempos. Ya este año, en febrero, se produjo otro tiroteo en una escuela en la provincia de Songkhla, que dejó un muerto y varios heridos.

Sin embargo, fue en octubre de 2022 cuando se registró el episodio más luctuoso de los últimos años en un centro escolar de Tailandia, aquel día un expolicía mató a 37 personas, entre ellas 22 niños, en la provincia de Nong Bua Lam Phu.