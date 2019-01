El 'tory' responsable de garantizar la disciplina de voto presenta su dimisión por el Brexit

Publicado 14/01/2019 14:49:43 CET

LONDRES, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El diputado Gareth Johnson ha dimitido este lunes como responsable de la disciplina de voto dentro del grupo conservador en la Cámara de los Comunes de Reino Unido por su desacuerdo con el acuerdo de salida de la UE que será sometido el martes a votación.

"Durante las últimas semanas, he intentado encajar mi labor como 'whip' para ayudar al Gobierno a aplicar el Tratado de Retirada con mis objeciones personales al acuerdo. He concluido que no puedo, en conciencia, apoyar la posición del Gobierno cuando está claro que el pacto irá en detrimento de nuestra nación", ha argumentado Johnson en su carta a la primera ministra, Theresa May.

El diputado ha cuestionado en particular la salvaguarda ('backstop') incluida para la frontera irlandesa, al considerar que no establece directrices "claras" ni permite a Reino Unido actuar de forma "unilateral" una vez consumada la ruptura definitiva con la UE. En este sentido, ha advertido del riesgo de que haya regulaciones diversas en los distintos territorios británicos.

Johnson ha considerado que "es momento de anteponer la lealtad al país por encima de la lealtad al Gobierno", por lo que abandona su puesto de responsabilidad en un momento en el que precisamente May no tiene garantizado el apoyo mayoritario de su partido al plan que se ha negociado con la UE y que, según la 'premier', es "el único posible".