El TPI desestima un nuevo recurso de Israel contra la orden de detención contra Netanyahu

Archivo - Sede del TPI en La Haya (archivo) - Europa Press/Contacto/Vincent Isore - Archivo

MADRID 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Penal Internacional ha anunciado que desestima el último recurso presentado por Israel contra las órdenes internacionales de detención del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y del exministro de Defensa Yoav Gallant por crímenes de guerra y contra la humanidad por la ofensiva sobre la Franja de Gaza.

Israel ya solicitó en mayo anular la orden de detención y ha cuestionado la jurisdicción del TPI para juzgar los supuestos delitos de los que se acusa al mandatario israelí.

El 16 julio el TPI falló contra el recurso porque no tenía "base legal" y ahora subraya que los argumentos esgrimidos por Israel son exactamente los mismos, por lo que ha desestimado el nuevo recurso. "La Cámara por consiguiente rechaza la petición", ha publicado el TPI en un complejo documento legal de trece páginas fechada el 17 de octubre.

La orden de detención contra Netanyahu vino acompañada de otras tres órdenes contra dirigentes del grupo armado palestino Hamás, pero fueron retiradas tras la muerte de los tres en ataques israelíes.

Estados Unidos, principal aliado de Israel, ha impuesto sanciones a altos cargos del TPI en represalia por un proceso que desde Israel consideran "antisemita".

Netanyahu es objeto de una orden de arresto por parte del Tribunal Penal Internacional desde hace un año por la comisión de presuntos crímenes de guerra y contra la humanidad en el marco de la ofensiva israelí contra la Franja de Gaza, donde casi 68.000 palestinos han muerto en un periodo de de dos años, la mayoría civiles.