Trabajadores de Petroperú anuncian movilizaciones y una huelga de tres días contra su privatización

Archivo - Imagen del lototipo de Petroperú, compañía peruana de petróleo - Europa Press/Contacto/Timon Schneider - Archivo

MADRID 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los trabajadores de la petrolera estatal Petroperú han anunciado este domingo un paro nacional de 72 horas en protesta por los planes del Gobierno del presidente en funciones, José Jerí, de privatizar la compañía, que contempla más de 60 millones de euros para el despido de personal.

Las movilizaciones arrancarán este miércoles, 14 de enero, y pasarán ante la sede de Petroperú y del Ministerio de Economía y Finanzas en Lima, si bien también se han programado manifestaciones en otros puntos del país. La huelga, en cambio, comenzará el lunes siguiente, 19 de enero, y comprenderá a todos los trabajadores de la compañía, según recoge el diario peruano 'La República'.

El Frente Sindical de Trabajadores Petroleros de Petroperú (FSTPP) ha tomado esta decisión al considerar que el Gobierno de Jerí y la cartera ministerial dirigida por Denisse Miralles están conduciendo "deliberadamente" a la empresa estatal hacia el colapso financiero y después de que la agencia de calificación crediticia Fitch Ratings haya retirado su análisis de la compañía al señalar que no cuenta con información suficiente y fiable para emitir una calificación.

"Esta incertidumbre no es casual ni inevitable; ha sido fabricada desde el propio Estado mediante una política sistemática de abandono y asfixia financiera", ha señalado el sindicato, antes de denunciar que Petroperú haya tenido "cinco presidentes , cuatro gerentes generales y una contra campaña que, pareciera, orquestada con toda la mala intención de quebrar la petrolera estatal".

El Gobierno peruano publicó el pasado 31 de diciembre un decreto de urgencia que permite la entrada de capital privado en bloques patrimoniales de Petroperú, incluidos activos estratégicos como la Nueva Refinería de Talara.

El decreto, que fue publicado apenas dos horas antes del inicio del nuevo año, incluye 240 millones de soles (unos 60,8 millones de euros) para el despido de personal dentro de la reestructuración orgánica prevista para la petrolera.

Desde la coalición sindical de Petroperú han advertido ya de que este decreto de urgencia "descuartiza" a Petroperú. "Jerí prefirió el negocio de la privatización antes que defender la seguridad y soberanía energética del Perú", han reprochado.

Sin embargo, desde el Gobierno destacan que pretenden "garantizar la seguridad energética del país y evitar un eventual desabastecimiento de combustibles", especialmente en regiones como Loreto, Ucayali y Madre de Dios, donde Petroperú concentra más del 85 por ciento del mercado.

Jerí ejerce como presidente en funciones hasta julio de 2026, cuando está previsto que se celebre elecciones. A su vez, Jerí relevó a Dina Boluarte, presidenta desde diciembre de 2022 tras el intento de autogolpe del presidente Pedro Castillo, ahora en prisión y el último elegido en las urnas. Tanto Boluarte como Jerí están siendo investigados en varias causas judiciales.