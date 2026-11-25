Archivo - Imagen de archivo de una protesta en Bangladesh. - Joy Saha/ZUMA Press Wire/dpa - Archivo

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los trabajadores de la industria textil de Bangladesh han vuelto a salir este martes a la calle para protestar por las malas condiciones laborales del sector ante lo que consideran como una subida "insuficiente" de los salarios anunciada por el Gobierno tras semanas de manifestaciones.

Estas marchas, que han registrado enfrentamientos entre manifestantes y policías en Daca, la capital del país, se han producido después de que las autoridades aprobaran un aumento del 36% del salario mínimo para los trabajadores del sector --el incremento más bajo en cuatro décadas--.

Este miércoles, casi 90 fábricas de la industria textil, que da trabajo a unos cuatro millones de personas en el país asiático, han cerrado sus puertas en medio de las protestas que se han extendido a zonas como Gazipur, Savar y Ashulia. Trabajadores de otras plantas han llevado a cabo paros para exigir mejores sueldos.

En Gazipur, la segunda ciudad más grande de la división de Daca, los empleados de varias fábricas de confección han seguido protestando y bloqueando tramos de la autopista que une Daca con Mymensingh, según informaciones del diario 'The Daily Star'. Allí, decenas de personas se han negado a acudir a sus puestos de trabajo y se han unido a las marchas.

Por su parte, la organización Jubo Dal ha convocado manifestaciones y marchas en todo el país los próximos días 29 y 30 de noviembre en protesta contra un supuesto plan para desestabilizar la nación mediante actos de violencia premeditados. El anuncio llega a través de un comunicado de prensa emitido por Minhajul Islam Bhuiyan, secretario general adjunto del comité central de Jubo Dal.

Las marchas se iniciaron a finales de octubre y se han ido intensificando a pesar de que el Gobierno apostó desde un inicio por crear una comisión para abordar el estado de los salarios de los trabajadores del sector en Bangladesh, que es el segundo mayor exportador de ropa del mundo, después de China.

No obstante, desde el sector han alertado de que los cierres de las fábricas podrían retrasar los envíos y dañar la reputación del país. Además, los propietarios aseguran que existe un aumento de los costes operativos y una mayor incertidumbre en el mercado, habida cuenta de la crisis energética derivada del conflicto en Oriente Próximo.