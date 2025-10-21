Tres belgas detenidos por un supuesto caso de corrupción en la agencia de compras de la OTAN

BRUSELAS 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Tres ciudadanos belgas fueron detenidos el pasado mayo por un supuesto caso de corrupción en la Agencia de Apoyo y Adquisiciones de la OTAN (NSPA, por sus siglas en inglés) con sede en Luxemburgo, al trasladar información confidencial a empresas del sector de la defensa.

En el centro de la trama estaría un experto en munición y antiguo trabajador de la agencia de compras de la OTAN que posteriormente fundó su propia firma de consultoría de defensa, según han publicado medios belgas.

Junto a otras dos personas belgas, los sospechosos habrían ayudado a estas compañías a asegurar contratos con la OTAN relacionados con la adquisición de aviones, helicópteros, combustible y munición entre 2021 y 2025, señala el canal flamenco VRT.

Respecto a los sospechosos, uno sigue bajo custodia, el segundo tiene un dispositivo de localización electrónica y al tercero se le concedió la libertad condicional bajo fianza.

La agencia de compras de la OTAN está llamada a jugar un papel esencial los próximos años, en pleno esfuerzo de los aliados para invertir más en defensa y reforzar el apoyo a Ucrania. En 2024 selló uno de sus contratos militares conjuntos más altos, valorados en 1.200 millones de dólares para la fabricación de munición.