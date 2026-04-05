Aumentan a cuatro los desaparecidos tras el impacto de un misil iraní en Haifa

Archivo - Personal de emergencia en Haifa, Israel (archivo)- Ilia Yefimovich/dpa - Archivo

MADRID, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

Al menos cuatro personas se encuentran desaparecidas y se cree que podrían estar bajo los escombros generados tras el impacto de un proyectil iraní, este domingo, en la localidad portuaria israelí de Haifa.

En un primer reporte, el servicio de Bomberos, citado por el diario 'The Times of Israel', señaló que tanto efectivos de su mismo cuerpo como del Mando del Frente Interno se encontraban concentrados en la búsqueda de tres personas "no localizadas". Sin embargo, posteriormente, esas mismas fuentes, citadas por el referido medio israelí, han elevado el número de personas desaparecidas a cuatro.

Por su parte, el servicio de emergencias de la Estrella de David Roja, Magen David Adom, ha informado en la tarde de este domingo del traslado de nueve heridos a los hospitales de Rambam y Bnei Zion, entre los cuales se encuentran un hombre de 82 años con lesiones de carácter grave, otras tres con heridas leves y cinco más con cuadros de ansiedad.

Los medios israelíes han informado de varias explosiones ocurridas durante la tarde del domingo en Haifa y se ha informado del impacto de al menos tres proyectiles.