Tres muertos durante una fuga en una prisión de República Democrática del Congo

MADRID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Al menos tres presos han muerto este domingo por disparos de las fuerzas de seguridad durante una fuga de doce internos de la Prisión Central de Lodja, en la provincia de Sankuru, en el centro de República Democrática del Congo, según han informado las autoridades congoleñas.

El alcaide de la prisión, Pascal Dimandja, ha indicado que los agentes dispararon contra los tres fallecidos cuando también intentaban escapar, según recoge el portal de noticias congoleño 7sur7.

Dimandja ha explicado que los presos fugados lograron salir por la puerta principal antes de "esfumarse" y se ha lamentado por la falta de personal.

"Las autoridades militares mandan un soldado, las autoridades policiales mandan tres agentes,... Puede ver que es una prisión grande, pero solo tenemos a cuatro guardias", ha reprochado.

Un activista de la sociedad civil, Albert Anyeme, ha denunciado el mal estado de las instalaciones y ha advertido de que si no hay mejoras, es "inevitable" que se repitan estos incidentes.