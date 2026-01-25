Tres supuestos terroristas muertos en una operación militar en Pakistán

Archivo - Un militar paquistaní en Quetta, Baluchistán - Europa Press/Contacto/String - Archivo

MADRID 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

Tres presuntos terroristas han muerto este domingo en una operación militar en el distrito de Panjgur, en la provincia de Baluchistán, en el oeste de Pakistán, según ha informado el Ejército.

En la operación las fuerzas de seguridad atacaron el lugar donde estaban los "terroristas" y después de un "intenso tiroteo fueron eliminados tres terroristas apoyados por India".

Los fallecidos pertenecían al grupo Fitna al Hindustan, según el comunicado militar, que señala a esta organización como una "filial" del Gobierno indio.

Entre los muertos estaría un dirigente del grupo identificado como Faruq, alias 'Soro'. "También se recuperaron munición y explosivos", según el Ejército paquistaní, que atribuye a los fallecidos "numerosas actividades terroristas en la zona".

Pakistán acusa a India de respaldar a los baluches separatistas y a Tehrik e Taliban Pakistan (TTP), conocidos como los talibán paquistaníes, unas afirmaciones rechazadas por Nueva Delhi. Las fuerzas paquistaníes han incrementado sus operaciones contra estos grupos ante el aumento de sus ataques en Baluchistán y en otros puntos de la frontera con Afganistán.