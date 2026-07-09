Un tribunal de Alemania envía a prisión preventiva a dos acusados de ser miembros de Estado Islámico

Archivo - Una policía alemana ante la sede del BND en Berlín - Kay Nietfeld/dpa - Archivo

MADRID 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un tribunal de Alemania ha ordenado este jueves prisión preventiva contra dos ciudadanos de nacionalidad iraquí detenidos por su supuesta pertenencia a Estado Islámico desde hace más de una década.

"La Fiscalía Federal detuvo ayer, 8 de julio, a los ciudadanos iraquíes en virtud de las órdenes de arresto emitidas por el juez de instrucción del Tribunal Federal de Justicia el 24 de junio de 2026", ha informado la propia Fiscalía germana en un comunicado en el que identifica a los detenidos como Jaled al H. y Mahmud A.

En este sentido, ha apuntado que la detención se produjo en la región de Schleswig-Holstein por las sospechas de que ambos pertenecen a una organización terrorista extranjera. Además, a uno de los detenidos se le imputa un crimen de guerra contra la propiedad.

"Jaled al H. y Mahmud A. se unieron a la organización terrorista Estado Islámico en Irak a más tardar a principios de junio de 2014", ha informado, incidiendo en que uno de los detenidos trabajaba para la Policía islámica y participó en operaciones de combate para la organización hasta julio de 2017.

El otro también estuvo activo en combates y participó en la toma de la refinería de petróleo de Baiyi, propiedad del Estado iraquí. Además, le acusa de propagar contenido relacionado con Estado Islámico tras su llegada a Alemania en julio de 2022.

Los acusados comparecieron ante el juez de instrucción del Tribunal Federal de Justicia, quien emitió órdenes de arresto y dictó su detención preventiva.