Un tribunal egipcio ordena el cierre de un conocido portal independiente de noticias y detiene a su fundadora

Archivo - Bandera de Egipto - Maksim Konstantinov / Zuma Press / Europa Press

MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un tribunal egipcio ha ordenado este martes el cierre del portal independiente de noticias Mada Masr y detenido a su cofundadora y redactora jefe, Lina Atalá, a la que ha condenado a pagar una multa cercana a los 48.000 euros por gestionar un sitio web sin licencia.

El Tribunal de Delitos Menores de Nuevo El Cairo ha decretado el cierre y la incautación de los bienes de uno de los pocos medios de comunicación que quedan en el país conocido por su periodismo crítico desde que fuera creado en 2013, año del golpe de Estado de Abdelfatá al Sisi.

El portal, que asegura haber intentado obtener una licencia en varias ocasiones, todas sin éxito, ha denunciado en sus redes sociales que el juez ha rechazado "todas las alegaciones procesales presentadas por la defensa, incluidas las solicitudes de presentar cualquier documentación o escuchar a cualquier testigo".

También ha denunciado que "el juez solicitó de forma repentina la presencia de un abogado ajeno al equipo de defensa y anunció que el tribunal había decidido designar un abogado para Atalá", tras ordenar el desalojo de la sala y pese a que la periodista ya contaba con ocho letrados elegidos para su defensa presentes en la audiencia.

"Finalmente, el juez dictó la sentencia condenatoria en medio de gritos y protestas por parte de la defensa. Condenó a Atalá a la pena máxima posible (...) Acto seguido, personal de seguridad rodeó a Atalá, la levantó del suelo y la sacó de la sala, donde permanece bajo custodia dentro del edificio judicial", ha agregado en un extenso comunicado.

La sentencia supone un importante revés para el periodismo independiente en Egipto, donde la libertad de prensa sigue estando severamente restringida. Reporteros sin Fronteras (RSF), que ha calificado la sentencia de "indignante" y ha pedido su revocación inmediata, sitúa a Egipto en el puesto 169 de 180 países en su índice de libertad de prensa.

También se ha manifestado sobre el veredicto Amnistía Internacional, que ha lamentado un "revés devastador para la libertad de prensa en" el país norteafricano.

Atalá y otros periodistas de Mada Masr han sido detenidos en distintas ocasiones y se han enfrentado a interrogatorios en los últimos años por acusaciones que incluyen la difusión de noticias falsas y la amenaza a la seguridad nacional.

Organizaciones de Derechos Humanos han acusado en repetidas ocasiones al Gobierno del presidente Al Sisi de reprimir la disidencia y de reforzar su control sobre el debate público.