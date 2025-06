Un tribunal falla en favor del veto del Gobierno de Estados Unidos a Associated Press

MADRID 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos ha dictaminado que el Gobierno estadounidense puede impedir el acceso a la agencia de noticias Associated Press (AP) a las comparecencias del presidente Donald Trump en el Despacho Oval, la mansión Mar-a-Lago y el 'Air Force One', tras la orden emitida por un juez en abril que obligaba a la Administración estadounidense a consentir su entrada.

"Gran victoria sobre AP hoy. Se negaron a revelar los hechos ni la verdad sobre el Golfo de América. ¡¡¡Noticias falsas!!!", ha escrito el mandatario estadounidense en su cuenta de Truth Social.

Para el tribunal, espacios como los mencionados no son abiertos al público general ni a todos los medios de prensa por lo que la Casa Blanca tiene el poder de decidir quienes pueden acceder, en una decisión que ha salido adelante por dos votos a favor y uno en contra, según indica la cadena de televisión estadounidense CNN.

"Si bien el derecho de Associated Press a informar de manera irresponsable y deshonesta está protegido por la Primera Enmienda, no garantiza el derecho a un acceso sin restricciones a espacios limitados, como la Oficina Oval y el Air Force One", ha indicado el subjefe del gabinete de la Casa Blanca, Taylor Budowich, en un mensaje desde su cuenta de la red social X.

A mediados de febrero, la Administración Trump vetó a los periodistas de la agencia de noticias por mantener el uso de la denominación 'golfo de México', después de que el magnate neoyorquino rebautizara al accidente geográfico como 'golfo de América'.

Por otro lado, en abril el juez de distrito Trevor McFadden, designado por el mandatario republicano durante su primer mandato, sentenció que el Gobierno estadounidense debía volver a permitir la entrada a AP a los espacios vetados.

"El tribunal no ordena al Gobierno conceder a AP acceso permanente al Despacho Oval, la Sala Este ni a ningún otro evento mediático. No le otorga un trato especial", aseguró el magistrado. "Pero tampoco puede recibir un trato peor que el de sus homólogas agencias de noticias", añadió.

En este sentido, esta nueva decisión supone un reconocimiento de la política seguida por la Casa Blanca respecto a sus criterios para decidir los medios que pueden acceder a las comparecencias de prensa.

"Estamos decepcionados con la decisión del tribunal y estamos evaluando nuestras opciones", ha declarado un portavoz de Associated Press en palabras recogidas por CNN.