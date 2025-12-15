Un tribunal francés condena a 30 años de cárcel a Roger Lumbala por complicidad en crímenes de lesa humanidad en RDC

Archivo - Varias personas en la ciudad congoleña de Goma, en Kivu Norte - Europa Press/Contacto/David Allignon - Archivo

MADRID 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un tribunal de París ha condenado este lunes al antiguo líder congoleño Roger Lumbala a 30 años de cárcel por complicidad en crímenes de lesa humanidad cometidos entre 2002 y 2003 en el marco de la guerra civil en República Democrática del Congo (RDC).

Lumbala, quien estuvo al frente de la Agrupación Congoleña para la Democracia Nacional (RCD-N) --un grupo armado fundado en 1998-- fue detenido en diciembre de 2020 e imputado un año después en territorio francés en virtud del principio de justicia universal.

El antiguo señor de la guerra, de 67 años, es el primer acusado condenado por un tribunal extranjero por crímenes cometidos en territorio de RDC. El veredicto ha llegado tras ocho horas de deliberación, según ha recogido el diario 'Le Monde'.

TRIAL International, una de las ONG involucradas en los procedimientos, ha asegurado que el fallo es "decisivo en la lucha mundial contra la impunidad por las atrocidades masivas cometidas durante la Segunda Guerra del Congo (1998-2003)".

"Este veredicto es histórico. Por primera vez, un tribunal nacional se ha atrevido a confrontar las atrocidades de la Segunda Guerra del Congo y demostrar que la justicia puede prevalecer incluso después de décadas de impunidad", ha señalado en un comunicado el representante de TRIAL, Daniele Perissi.

Por su parte, la directora jurídica de Fundación Clooney para la Justicia (CFJ) --también denunciante--, Yasmine Chubin, ha señalado que mujeres que "sobrevivieron a la violación y la esclavitud sexual" en el marco del conflicto "rompieron décadas de silencio y estigma para testificar".

"Sus voces fueron fundamentales para la búsqueda de justicia por los delitos de violencia sexual, que siguen siendo, en general, poco procesados en situaciones de conflicto", ha aseverado la representante de CFJ, que junto con las otras ONG representan a más de 20 supervivientes y familiares que han participado en el proceso.

Lumbala estaba acusado de ordenar la comisión de atrocidades durante una operación ejecutada en las provincias de Kivu Norte e Ituri, que comprendió un ataque indiscriminado contra la población civil a una escala sin precedentes.

La ofensiva, llamada 'Limpiar la Pizarra', tenía como objetivo final la aniquilación de las milicias rivales del Movimiento Congoleño de Liberación Democrática (RCD-ML) para hacerse con el control de los recursos de las zonas bajo su control, esclavizando a la población civil durante el proceso.

Muchos de los ataques estaban dirigidos expresamente contra comunidades étnicas, como la minoría nande y los pueblos indígenas bambuti. La llamada Segunda Guerra de Congo (1998-2003) fue un conflicto devastador que dejó más de un millón de muertos y millones de desplazados.