Un tribunal de Irán suma dos años de cárcel a un británico condenado por cargos de espionaje, según su familia

Archivo - Bandera de Irán - Monika Skolimowska/dpa - Archivo

MADRID, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un tribunal de Irán ha sumado dos años de sentencia a la pena dictada contra un hombre de nacionalidad británica encarcelado en el país tras ser condenado a diez años de prisión por cargos de espionaje, según ha denunciado su familia, un hecho que ha llevado a Londres a contactar con Teherán para abordar la situación.

"Nos hemos puesto urgentemente en contacto con las autoridades iraníes ante las informaciones sobre un aumento de la sentencia", ha dicho un portavoz del Ministerio de Exteriores de Reino Unido en declaraciones a Europa Press, poco después de que la familia de Craig Foreman denunciara la situación.

Foreman fue arrestado en enero de 2025 junto a su esposa, Lindsey, cuando atravesaba Irán en un viaje en motocicleta desde Europa hacia Australia. Ambos fueron sentenciados en febrero a diez años de prisión, si bien la familia afirma que el castigo contra el hombre ha sido prorrogado por hablar con medios desde su celda en la prisión de Evin, en Teherán.

"Por lo que entendemos, se le ha dicho que iba a ver a su abogado, pero fue trasladado ante un juez e informado de la sentencia adicional", ha manifestado Joe Bennett, hijo de Lindsay Foreman y portavoz de la familia. Asimismo, ha recalcado que no se le permitió acceso a "abogado, traductor o defensa propia".

"No pensábamos que podríamos estar más impactados por el lamentable trato al que están siendo sometidos, pero en este caso estamos absolutamente estupefactos", ha manifestado, tal y como ha recogido la cadena de televisión británica BBC. Ambos iniciaron en mayo una huelga de hambre ante la prohibición de que contactaran con sus familias.

El citado portavoz del Ministerio de Exteriores británico ha resaltado en declaraciones a Europa Press que, de confirmarse la extensión de la condena contra Foreman por estas declaraciones a un medio, la situación sería "completamente inaceptable", un mensaje que Londres ha trasladado "con claridad" al Gobierno de Irán.

"Nuestra prioridad es que Craig y Lindsay regresen a casa sanos y salvos", ha dicho, antes de agregar que las autoridades "seguirán brindando asistencia consular a la pareja". "Un equipo especializado del Ministerio de Exteriores británico se mantiene en contacto frecuente con los familiares, proporcionándoles actualizaciones y asesoramiento periódicos", ha especificado.

Además, ha recordado que Londres "desaconseja desde mayo de 2022 todos los viajes a Irán". "Mantenemos nuestras recomendaciones de viaje en constante revisión", ha esgrimido, antes de incidir en que Reino Unido "sigue desaconsejando todos los viajes a Irán a ciudadanos británicos y a británico-iraníes con doble nacionalidad, ya que corren un riesgo significativo de ser arrestados, interrogados o detenidos".