Un tribunal iraní condena al aclamado cineasta Jafar Panahi a cinco años de cárcel y confisca sus bienes

Archivo - El cineasta iraní Jafar Panahi - Dave Bedrosian / Zuma Press / Europa Press

MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un tribunal de Teherán ha condenado este martes 'in absentia' al cineasta iraní Jafar Panahi a cinco años de cárcel, dos años sin poder salir del país ni publicar en redes sociales, y ha confiscado sus bienes y congelado sus cuentas.

El veredicto continúa la larga batalla legal a la que se enfrenta desde hace años el cineasta, que llegó a pasar tiempo entre rejas por ofensas contra el Estado hasta su liberación en 2010.

El abogado de Panahi, Mostafa Nili, ha asegurado a la agencia semioficial de noticias Isna y al diario reformista 'Etemad' que la sentencia parece estar relacionada con un nuevo caso (son ya tres las causas abiertas contra Panahi) y su cliente no ha sido notificado de la fecha de la audiencia sobre este último procedimiento.

Nili tampoco comprende por qué el expediente judicial del caso coloca a Panahi en el extranjero cuando es de dominio público que el cineasta regresó a su país el 10 de abril, en plenas hostilidades de la guerra de Irán.