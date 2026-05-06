Un tribunal de Israel rechaza la apelación a la prórroga de la detención de los activistas de la flotilla

Archivo - El coordinador de la Global Sumud Flotilla, Saif Abukeshek, durante una rueda de prensa antes de la despedida a la Global Sunat Flotilla en el Puerto de Barcelona, a 31 de agosto de 2025, en Barcelona, Catalunya (España) - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

MADRID 6 May. (EUROPA PRESS) -

Un tribunal de Israel ha rechazado este miércoles la apelación presentada por la defensa de los dos activistas de la Global Sumud Flotilla detenidos tras el abordaje de su embarcación en aguas internacionales en el mar Mediterráneo, entre ellos el español Saif Abukeshek, contra la decisión judicial adoptada el martes para prorrogar seis días su periodo bajo custodia.

La decisión del tribunal ha sido confirmada en declaraciones concedidas a Europa Press por Miriam Azem, coordinadora de defensa internacional de la organización Adalah, que se encarga del asesoramiento legal de los activistas de la flotilla, acciones que ha acometido también en situaciones pasadas similares, tras una vista ante una corte en la ciudad de Beersheba.

Durante la jornada del martes, un tribunal de Ascalón aceptó la petición de las autoridades para prorrogar seis días la detención de Abukeshek y el activista brasileño Thiago Ávila, por lo que seguirán bajo custodia al menos hasta el domingo 10 de mayo. Adalah anunció inmediatamente después que apelaría y reiteró que las acusaciones contra ambos son "infundadas" y que no hay motivos legales para que sigan detenidos.