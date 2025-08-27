Un tribunal de Moscú multa a Twitch y Pinterest por incumplir la legislación rusa

MADRID 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un tribunal de Moscú ha anunciado este miércoles que ha impuesto multas a la plataforma de 'streaming' Twitch y a la red social Pinterest, ambas con sede en Estados Unidos, alegando que ha incumplido la legislación rusa.

El servicio de prensa de la justicia moscovita ha informado a través de su canal de Telegram de que Twitch ha recibido una sanción administrativa de un monto de más de 61,7 millones de rublos (alrededor de 663.800 euros) por haber realizado actividades sin haberse registrado en el Servicio Federal de Supervisión de las Telecomunicaciones ni abrir una sucursal en el país.

Por otro lado, ha indicado que, en el caso de Pinterest, la plataforma ha sido "declarada culpable de dos infracciones administrativas, por lo que deberá pagar diez millones de rublos (unos 107.500 euros), debido a que supuestamente ha violado la misma norma que Twitch y ha incumplido los "requisitos del órgano ejecutivo del Gobierno federal".

Anteriormente, los tribunales rusos han multado en repetidas ocasiones a ambas empresas por infracciones a la legislación rusa, según ha informado la agencia de noticias Interfax, que agrega que Twitch ha acumulado un importe total de multas que asciende a los 20,7 millones de rublos (más de 222.000 euros).