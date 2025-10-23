Un tribunal norirlandés absuelve a un exmilitar británico por los asesinatos del Domingo Sangriento

Archivo - Víctimas del Domingo Sangriento se manifiestan en Londonderry, en Irlanda del Norte - Liam Mcburney/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal de la Corona de Belfast, en Irlanda del Norte, ha absuelto este jueves a un exmilitar británico acusado de dos cargos de asesinato y cinco por intento de asesinato durante la conocida masacre del Domingo Sangriento, que tuvo lugar en enero de 1972 en la localidad norirlandesa de Londonderry.

Un total de 13 personas murieron a tiros y otras quince resultaron heridas durante una manifestación celebrada el 30 de enero de 1972 en Bogside --una zona predominantemente católica de Londonderry-- para protestar por la medida de las autoridades de encarcelar a personas sospechosas de pertenecer al Ejército Republicano Irlandés (IRA, por sus siglas en inglés) sin juicio.

La manifestación no autorizada congregó a alrededor de 15.000 personas en el lugar. Tras registrarse enfrentamientos entre manifestantes y militares, miembros del Regimiento de Paracaidistas abrieron fuego contra cerca de una treintena de civiles, matando a 13 personas. Otra víctima murió cuatro meses después de los hechos.

El militar, conocido como 'Soldado F' y que sirvió en el Regimiento de Paracaidistas del Ejército británico, estaba acusado de acabar con la vida de James Wray y William McKinney, de 22 y 34 años. También enfrentaba cargos por el intento de asesinato de Patrick O'Donnell, Joseph Friel, Joe Mahon, Michael Quinn y una persona desconocida en las mismas fechas.

El 'Soldado F', cuya identidad permanece bajo anonimato debido a una orden judicial, se había declarado no culpable de todos los cargos tras ser imputado en 2019. El juez Patrick Lynch ha determinado este jueves que no existen pruebas suficientes para condenarle por uno de los episodios más sangrientos de las tres décadas de conflicto en Irlanda del Norte, según la cadena BBC.

Las únicas pruebas que identificaban al 'Soldado F' en el parque Glenfada, el lugar de los hechos, procedían de las declaraciones de otros dos paracaidistas --conocidos como los soldados G y H-- que formaban parte de la primera investigación oficial.

La reapertura de la investigación sobre el Domingo Sangriento comenzó en 2016, cuando la Policía entregó a la Fiscalía informes sobre 20 personas sospechosas de haber estado involucradas. Solo uno de los soldados implicados acabó siendo imputado en 2019.

Un informe publicado en 2010 por un juez de una comisión independiente, Lord Saville, halló que ninguna de las víctimas representaba una amenaza para los militares. El documento se publicó después de que en abril de 1972 el entonces jefe de la judicatura, John Widgery, afirmara que los soldados no habían cometido ningún delito y que muchos de los fallecidos estaban armados.

El entonces primer ministro británico David Cameron calificó de "injustificable" lo sucedido tras la publicación del informe de 2010, que detallaba que los primeros disparos procedieron de los soldados del Regimiento de Paracaidistas, que abrieron fuego sin previo aviso.