Un tribunal de Pakistán concede la libertad bajo fianza al ex primer ministro Jan en dos casos de terrorismo

MADRID, 21 Mar.

Un tribunal de Pakistán ha concedido este martes al ex primer ministro Imran Jan la libertad bajo fianza en dos casos de terrorismo de los que fue acusado por supuestos ataques a la Policía y crear disturbios el pasado 18 de marzo durante la vista judicial por otra de las causas que tiene abiertas en el marco del caso 'Toshajana'.

Durante su comparecencia este martes ante el Tribunal Superior de Lahore, Jan ha vuelto a asegurar que su vida corre peligro, después de que el año pasado sobreviviera a un ataque del que responsabiliza al actual Gobierno y al Ejército.

Así, ha afirmado que el sábado se le tendió una "trampa" en las instalaciones del tribunal de Islamabad al que acudió a responder por un supuesto delito de enriquecimiento ilícito al ocultar de sus declaraciones de bienes detalles sobre algunos de los regalos que recibió durante su etapa como primer ministro entre 2018 y 2022.

Aquel tribunal decidió levantar la orden de detención que pesaba sobre él, aunque le citó nuevamente para el 30 de marzo, en medio de otra jornada de caos en la capital paquistaní y en el feudo de, Jan en la ciudad de Lahore, provincia de Punyab, que se saldó con 60 seguidores del ex primer ministro Jan detenidas

En la sesión de este martes, Jan ha denunciado que mientras prestaba declaración ante el tribunal de Islamabad su residencia fue asaltada por la Policía cuando su mujer se encontraba sola en el interior. "Atacaron mi casa", ha protestado, al tiempo que enumeraba los destrozos que se realizaron durante los registros, informa 'Dawn'.

"Se colocaron obstáculos en múltiples lugares sólo para que no pudiera llegar al tribunal. Hoy he llegado al tribunal en secreto (...) he venido en un coche que nadie conoce, sin ningún convoy", ha dicho Jan, quien se ha preguntado qué clase de imagen da el nuevo Gobierno al mundo "El único mensaje es que no hay Estado de derecho" ha dicho.