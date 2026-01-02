Un tribunal de Pakistán condena a cadena perpetua a seis personas por "terrorismo digital"

Archivo - Seguidores del ex primer ministro de Pakistán Imran Jan se enfrentan a las fuerzas de seguridad en Lahore para intentar evitar su arresto en 2023 (archivo) - Europa Press/Contacto/Rana Sajid Hussain - Archivo

MADRID, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un tribunal de Pakistán ha condenado este viernes a cadena perpetua a seis personas, entre ellas un 'youtuber' y dos periodistas, por "terrorismo digital", en un caso relacionado por los disturbios desatados en mayo de 2023 en el país centroasiático tras la detención del ex primer ministro Imran Jan.

El Tribunal Antiterrorista de Pakistán ha dictado al final del procedimiento por este caso dos cadenas perpetuas, además de otras sentencias a penas de cárcel, contra el 'youtuber' Adil Raya, los periodistas Uajahat Said Jan, Sabir Shakir y Shahin Sehbai; el presentador Haider Raza Mehdi, el analista Moid Pirzada y el exmilitar Akbar Husain.

Los sentenciados han visto además cómo se les imponen diversas multas, en un veredicto que ha llegado apenas unos días después de que Raya, antiguo mayor del Ejército de Pakistán y actualmente residente en Reino Unido, fuera declarado "proscrito" por las autoridades.

La Fiscalía acusó a estas personas de "terrorismo digital contra las instituciones" durante los citados disturbios, en los que diversos edificios oficiales e instalaciones militares fueron asaltados por manifestantes, en lo que el Gobierno describió como 'Día Negro', según ha recogido el diario paquistaní 'Dawn'.

Las manifestaciones fueron convocadas a nivel nacional tras la detención de Jan y posteriormente derivaron en los citados asaltos, que llevaron a las fuerzas de seguridad a lanzar una campaña de represión y han abierto la puerta a la celebración de juicios contra civiles ante tribunales militares.

Jan ha sido desde entonces condenado a varias penas de cárcel por corrupción y otros cargos, motivo por el que permanece en prisión, si bien tanto él como sus seguidores afirman que se trata de casos abiertos con motivaciones políticas para apartarle del poder y evitar que pueda presentarse a las próximas elecciones.

El antiguo jugador de críquet llegó al poder tras unas disputadas elecciones en 2018 y fue destituido por el Parlamento paquistaní en abril de 2022 mediante una moción de censura. Tras ello, se registraron marchas multitudinarias exigiendo su vuelta a la jefatura de Gobierno, algunas de las cuales derivaron en actos violentos.