Un tribunal ratifica que los periodistas del Pentágono deberán ir acompañados de escolta por "seguridad nacional"

Archivo - Iamgen de archivo de militares ante la bandera de EEUU. - EJ Hersom/DoD via ZUMA Press Wir / DPA - Archivo

MADRID 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia ha ratificado este viernes por estrecha mayoría (dos votos a favor por uno en contra) la orden de que todos los periodistas destinados al Pentágono para cubrir las informaciones del Departamento de Defensa de Estados Unidos deberán ir acompañados de escolta.

"Los reporteros no tienen un derecho en virtud de la Primera Enmienda para recorrer libremente los pasillos del Pentágono", ha manifestado en redes sociales el portavoz del Departamento de Defensa, Sean Parnell, en un mensaje publicado en redes sociales y acompañado de la decisión del tribunal.

La decisión contradice lo propuesto en la impugnación presentada por el diario 'New York Times' y el periodista Julian Barnes, quienes, según la corte, no han podido argumentar que "la política tenga un impacto particularmente adverso sobre ellos o su capacidad periodística, distinto al efecto que tiene sobre el resto de periodistas cubiertos por la normativa".

El juez Bradley Garcia, en su voto disidente, ha lamentado que "una política gubernamental de represalia no debería quedar exenta de responsabilidad simplemente porque se aplique de manera amplia y uniforme". El diario ha agradecido al tribunal su rapidez a la hora de tomar una decisión al respecto y asegurado, en un comunicado recogido por la cadena CBS, que tiene intención de seguir litigando "el fondo de esta cuestión".

Para Parnell, por contra, esta política de escolta "es una medida de seguridad de sentido común diseñada para proteger la información clasificada de defensa nacional".

Desde su implementación hace unas semanas, "el Departamento ha visto una reducción significativa en las divulgaciones no autorizadas que previamente ocurrían con una frecuencia alarmante y ponían en riesgo vidas estadounidenses, miembros del servicio y a nuestros aliados".