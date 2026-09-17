Un tribunal de Siria dicta sus primeras sentencias, incluida una pena capital, por la violencia sectaria de 2025

Archivo - Un joven con una bandera de Siria (archivo) - Juma Mohammad / Zuma Press / Europa Press

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un tribunal de Siria ha dictado este jueves sus primeras sentencias, incluida una pena capital, en relación con las matanzas de miembros de la minoría alauí registradas el año pasado en el marco de los combates registrados en zonas de la costa entre milicianos leales al expresidente Bashar al Assad y miembros de las actuales fuerzas de seguridad.

El Tribunal Militar de Alepo ha condenado a muerte a Hani Qablan bin Adnan, identificado como un miliciano leal a Al Assad, mientras que un segundo hombre que también apoyaba a las fuerzas del antiguo régimen ha sido sentenciado a cadena perpetua. Por su parte, un antiguo miembro de las fuerzas gubernamentales ha recibido una pena de 20 años de cárcel.

La corte ha absuelto a un cuarto acusado, en los primeros veredictos emitidos tras el inicio de procedimientos en noviembre de 2025 contra catorce personas --siete de las fuerzas gubernamentales y siete seguidores de Al Assad-- por su papel en las matanzas, que dejaron cientos de muertos, principalmente miembros de la minoría alauí.

Las matanzas tuvieron lugar en el marco de una ofensiva de las fuerzas de las autoridades instauradas tras el derrocamiento de Al Assad en diciembre de 2024 contra grupos afines al antiguo régimen tras una serie de ataques lanzados en marzo de 2025 por estos milicianos en zonas situadas en la costa.