El Tribunal Supremo de Brasil ordena liberar al exalcalde de Belford Roxo tras su arresto por tenencia de armas

Archivo - El juez del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, Alexandre de Moraes - Europa Press/Contacto/Leco Viana, Leco Viana

MADRID 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El juez del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, Alexandre de Moraes, ha ordenado este sábado la liberación del exalcalde de Belford Roxo y candidato al Senado, Márcio Canella, quien había sido detenido el pasado martes por tenencia de armas.

Canella, quien había sido detenido 'in fraganti' el pasado martes durante un operativo de la Policía Federal en Río de Janeiro, tendrá que llevar una tobillera electrónica y entregar su pasaporte tras la sentencia del Supremo, que le suspende la prisión preventiva y le otorga la libertad mientras sigue acusado.

El arresto del político se ha producido en el marco de la sexta fase de la 'Operación Uña y Carne', después de que las autoridades policiales hallaran un fusil de calibre 556 en su vehículo. La defensa alegó que la detención "no estaba justificado" y que el arma pertenecía legalmente a su guardaespaldas, un extremo que el juez Moraes determinó que deberá aclararse durante la instrucción.

La operación policial, derivada de las directrices del STF para investigar los vínculos entre el poder político y el crimen organizado en Río de Janeiro, rastrea una presunta red de lavado de dinero a través de gasolineras que habría movilizado unos 7.600 millones de reales (unos 1.226 millones de euros) en los últimos seis años.

Aunque Canella solo era objeto de un registro domiciliario, su situación se complicó por el hallazgo del armamento. El exalcalde, que renunció a su cargo el pasado abril para postularse al Senado, sigue bajo investigación por supuesta organización criminal y blanqueo de capitales.