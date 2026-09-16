Un tribunal surcoreano ordena a Pyongyang a pagar a Seúl 28,3 millones de euros por volar una oficina de enlace

Archivo - Voladura en junio de 2020 por parte de Corea del Norte del edificio que acogía la oficina de enlace intercoreana en la ciudad de Kaesong, en la frontera con Corea del Sur (archivo) - -/kcna/dpa - Archivo

MADRID, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un tribunal de Corea del Sur ha ordenado este miércoles a Corea del Norte pagar 44.626 millones de wones (cerca de 28,3 millones de euros) en compensaciones por la demolición en 2020 del edificio que acogía la oficina de enlace intercoreana en la ciudad de Kaesong, situada en la frontera común.

El Tribunal del Distrito Central de Seúl ha fallado en este sentido tras una demanda presentada por el Gobierno surcoreano contra Pyongyang por la demolición de esta oficina, abierta en 2018 para facilitar los intercambios entre ambos países, según ha informado la agencia surcoreana de noticias Yonhap.

La oficina, que suspendió operaciones en enero de 2020 debido a las preocupaciones derivadas de la pandemia de coronavirus, fue dinamitada en junio de ese mismo año por Pyongyang en protesta por el lanzamiento de panfletos con propaganda en territorio de Corea del Norte desde el lado surcoreano de la frontera.

El Gobierno surcoreano presentó la citada demanda en junio de 2023, en la que se sería la primera acción legal contra Pyongyang por parte de Seúl, estimando los daños causados en 10.250 millones de wones (unos 6,5 millones de euros) en la oficina y 34.450 millones de wones (cerca de 21,8 millones de euros) por una instalación adyacente que resultó gravemente dañada.

El Ministerio de Unificación de Corea del Sur ha resaltado que "respeta el fallo" del tribunal y ha adelantado que hará lo posible para lograr el pago de estas compensaciones, si bien es poco probable que Pyongyang, que no ha reaccionado a la decisión del tribunal y no ha participado en forma alguna en los procedimientos, vaya a acceder al pago.

La cartera surcoreana ha hecho hincapié a través de un comunicado en que espera que se reanuden los diálogos intercoreanos y que las ambos países --que siguen técnicamente en guerra dado que el conflicto (1950 y 1953) terminó con un armisticio, pero no un tratado de paz-- puedan resolver todos los asuntos pendientes mediante el diálogo.