Trump abre la puerta a reembolsar a las petroleras estadounidenses por operar en Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump - Europa Press/Contacto/Joey Sussman

MADRID 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este lunes que cree que la industria petrolera estadounidense podría poner "en marcha" operaciones de mayor magnitud a las desarrolladas actualmente en Venezuela en menos de 18 meses, aunque supondría "una enorme cantidad de dinero" que las empresas norteamericanas podrían recuperar por medio de sus ingresos o siendo "reembolsadas" por la propia Administración Trump.

"Creo que podemos hacerlo en menos tiempo, pero será una gran inversión", ha declarado Trump en una entrevista con la cadena estadounidense NBC en la que ha subrayado que "se tendrá que gastar una enorme cantidad de dinero, y las compañías petroleras lo harán, y luego recibirán un reembolso de nosotros o de los ingresos".

Con todo, el magnate republicano no ha querido hacer estimaciones de esas cifras, si bien ha reiterado que "las compañías petroleras gastarán una cantidad muy sustancial de dinero". Pese a ello, "les irá muy bien" y, además, "al país le irá bien", ha asegurado.

En este sentido, ha argumentado que "tener una Venezuela productora de petróleo es bueno para Estados Unidos porque mantiene bajo el precio del petróleo", pese a que los precios de la gasolina en el país norteamericano han alcanzado este lunes el nivel más bajo desde marzo de 2021, con 2,81 dólares por galón (unos 63 céntimos por litro), según los datos de la AAA.

Asimismo, el mandatario ha indicado que, aunque su Gobierno no avisó a las compañías petroleras de su intención de capturar a Maduro, éstas "sabían perfectamente" que estaban planeando algo. Además, ha afirmado hablar "con todas", si bien no ha querido especificar ningún nombre, tras afirmar, en la víspera, que "están listas para entrar" y "tienen muchísimas ganas".

Sus palabras han llegado en el marco de una entrevista en la que ha vuelto a incidir en que está al mando de Venezuela y que su prioridad es "arreglar" el país, en especial su industria petrolera, más que abrir la puerta a una transición democrática que, hasta el momento, ha preferido eludir.