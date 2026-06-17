Trump adelanta que las futuras sanciones al petróleo ruso dependerán del precio del mercado mundial

Donald Trump, presidente de EEUU. - Michael Kappeler/dpa-Pool/dpa

MADRID 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha condicionado cualquier imposición de sanciones al petróleo ruso al precio que establezcan los mercados mundiales, una vez el acuerdo con Irán puede restablecer cierta estabilidad.

"Estamos viendo hasta dónde baja el precio del petróleo. Está cayendo en picado", ha dicho este miércoles el presidente Trump durante la cumbre del G7 que se ha celebrado estos días en la localidad francesa de Évian, según recoge CNN.

Los precios del petróleo han caído considerablemente desde que Trump anunció a principios de esta semana que Estados Unidos había llegado a un acuerdo con Irán, aunque todavía se mantienen muy por encima de los niveles anteriores a la guerra.

A principios de año, el Gobierno de Estados Unidos se vio forzado a relajar algunas de las sanciones al crudo ruso, después de la crisis energética que trajo consigo la guerra que lanzó junto a Israel contra Irán. Estas medidas de excepción expiran a final de esta semana.

Durante esta cumbre del G7 se ha emitido un nuevo comunicado reiterando el "apoyo inquebrantable" a Ucrania durante el conflicto, así como la necesidad de continuar con la presión a Rusia mediante sanciones, incluido a su petróleo y gas.

No obstante, Trump ha evitado pronunciarse acerca de la falta de interés por lograr un acuerdo de paz que su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, achaca al presidente ruso, Vladimir Putin. "No quiero hacer comentarios al respecto porque estoy tratando de resolverlo, y eso no lo facilita", ha dicho.

Por otro lado, el presidente de Estados Unidos ha confirmado que están analizando la propuesta presentada por Ucrania para recibir las licencias pertinentes para poder fabricar en su territorio los tan ansiados misiles Patriot.

"Les gustaría poder hacerlo. Lo estudiaremos", ha dicho el presidente de Estados Unidos, un día después de que Zelenski se mostrara optimista ante los medios con respecto a este asunto. "Trump apoya esta idea (...) Espero que cuando da una respuesta positiva, signifique sí", dijo el mandatario ucraniano.