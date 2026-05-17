Trump advierte a Irán de que "el tiempo corre" y advierte de que "no quedará nada de ellos" si ataca

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (archivo) - Europa Press/Contacto/Molly Riley/White House

MADRID 17 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha advertido este domingo a Irán de que "el tiempo corre" en referencia al plazo para la consecución de un acuerdo en las negociaciones que mantienen ambos países, al tiempo que ha avisado de que "no quedará nada de ellos" si finalmente retoma la ofensiva militar contra Irán.

"El tiempo corre para Irán y lo mejor es que hagan algo rápidamente o no quedará nada de ellos. ¡El tiempo es esencial!", ha publicado Trump en redes sociales.

Mientras, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi, ha mantenido este domingo contactos telefónicos con sus homólogos de Corea del Sur, Cho Hyun, y de Qatar, Mohamed bin Abdulrahman al Thani en el marco de la ronda diplomática abierta tras el alto el fuego entre Irán y Estados Unidos.

"Abbas Araqchi, ministro de Asuntos Exteriores de la República Islámica de Irán, ha mantenido un intercambio de opiniones esta tarde sobre los últimos acontecimientos regionales en una conversación telefónica con el jeque Mohamed bin Abdulrahman al Thani, primer ministro y ministro de Asuntos Asuntos Exteriores de Qatar", ha publicado el Ministerio de Exteriores iraní en un comunicado.

Teherán ha informado también de la conversación de Araqchi con Cho "sobre los últimos acontecimientos regionales".

Previamente, el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, ha reprochado a Estados Unidos su discurso sobre "preservar la paz y la estabilidad de los mercados de la energía".

"La nueva gran mentira para justificar su guerra ilegal es que están preservando la paz y la estabilidad de los mercados de la energía", ha planteado. "En realidad, ha sido el guerrerismo imprudente de los regímenes de Estados Unidos e Israel que frustraron procesos diplomáticos prometedores", ha señalado.

Denuncia así la "agresión militar no provocada contra Irán" que "ha provocado deliberadamente la inseguridad en rutas vitales" para después acusar a Irán de desestabilización "empleando el famoso dicho de Goebbels: 'Acusa a otros de lo que estás haciendo tú'".

"Es un guión familiar y cínico: crear una crisis y una guerra y después incrementar la tensión aún más con la excusa de 'restaurar la estabilidad' y 'defender la paz'", ha planteado.