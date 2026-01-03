Trump advierte a Petro de que debe "cuidarse el trasero" tras la captura de Maduro

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump - GOBIERNO DE EEUU

MADRID 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha lanzado una advertencia al presidente colombiano, Gustavo Petro, al que emplazó a "cuidarse el trasero" tras la incursión militar en la que ha sido capturado el presidente venezolano, Nicolás Maduro, en Caracas.

Petro "tiene laboratorios de cocaína, tiene fábricas donde produce cocaína". "La están enviando a Estados Unidos, así que sí. Tiene que cuidarse el trasero", ha afirmado Trump al ser preguntado en rueda de prensa sobre Petro.

El propio Petro ha asegurado en su cuenta en X que "no estoy preocupado para nada" en respuesta a una publicación de un periodista en el que destacaba la detención del líder del "cártel de los soles", la supuesta organización corrupta e implicada en el narcotráfico que estaría dirigiendo Maduro.

El pasado mes de diciembre Trump ya advirtió de que Petro de será "el siguiente" tras Maduro.