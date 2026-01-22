Trump afirma que espera que no sean necesarias "mayores acciones" contra Irán por la represión de las protestas

Archivo - El presidente de EEUU, Donald Trump. - Andrew Leyden/ZUMA Press Wire/dp / DPA - Archivo

MADRID, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que espera que no sean necesarias "mayores acciones" contra Irán y ha asegurado que sus amenazas a Teherán en el marco de la represión de las recientes protestas llevaron a la anulación de la ejecución de cerca de 840 manifestantes, un extremo desmentido por el país asiático.

"Esperamos que no sean necesarias mayores acciones, pero están disparando contra la gente de forma indiscriminada en las calles", ha dicho, antes de indicar que "iban a colgar, ahorcar, a la antigua". "Iban a colgar a 837 personas. Les dije que no pueden hacer eso y que si lo hacían, sería malo", ha explicado.

"No quiero decir exactamente lo que les dije, pero fue desagradable. Lo cancelaron, espero que de forma permanente", ha manifestado en declaraciones concedidas a la cadena de televisión estadounidense CNBC, donde ha defendido además los bombardeos perpetrados en junio de 2025 contra instalaciones nucleares de Irán.

Así, ha reiterado que Washington "golpeó muy duro" a Irán en estos bombardeos y ha apuntado que Teherán podría haber obtenido armas nucleares "en un mes" en caso de que Washington no hubiera atacado en el marco de la ofensiva lanzada en junio de 2025 por Israel contra Irán, que dejó más de 1.100 muertos.

"Cada una de esas bombas, y eran gigantes, golpeó los objetivos y destruyó el lugar. Tendremos que ver qué hacen ahora con lo nuclear, pero no pueden hacerlo", ha sostenido Trump, quien ha reiterado sus exigencias a Teherán para que ponga fin a su programa nuclear. "Si no, va a pasar de nuevo", ha amenazado.

Durante la jornada, el comandante de la Guardia Revolucionaria de Irán, Mohamad Pakpur, ha alertado a los "enemigos" de que las fuerzas iraníes "tienen el dedo en el gatillo" para responder a las amenazas por parte de Estados Unidos e Israel, según ha recogido la cadena de televisión iraní Press TV.

"Advertimos a los enemigos criminales, malignos y antihumanos, particularmente a Estados Unidos y el falso y racista régimen sionista --en referencia a Israel-- que aprendan de la experiencia histórica y lo que sufrieron en la guerra impuesta de doce días (en junio de 2025) para evitar cualquier error de cálculo", ha manifestado.

En este sentido, recalcado que, en caso de que se dé este "error de cálculo", Estados Unidos e Israel "sufrirán un destino aún más doloroso", al tiempo que ha argumentado que las fuerzas de la Guardia Revolucionaria han elevado "más que nunca" el "poderío defensivo" y la seguridad frente a la "animosidad y actos maliciosos" por parte de Estados Unidos e Israel.