Trump afirma que "hay otra Armada" estadounidense en dirección a Irán tras el despliegue anunciado en la víspera

MADRID, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este martes que "hay otra hermosa Armada flotando hermosamente hacia Irán ahora mismo", apenas un día después de que el Ejército estadounidense anunciara el despliegue del portaaeronaves 'USS Abraham Lincoln' en Oriente Próximo.

"Hay otra hermosa Armada flotando hermosamente hacia Irán ahora mismo", ha declarado el inquilino de la Casa Blanca en un discurso pronunciado desde Iowa, donde ha abierto la campaña para las elecciones legislativas de 2026, las conocidas como 'midterms'.

El mandatario, que ha rememorado los ataques estadounidenses contra instalaciones nucleares iraníes en junio de 2025, ha alegado que las autoridades del país centroasiático "deberían haber llegado a un acuerdo la primera vez" --cuando la retórica del enfrentamiento giraba en torno al programa nuclear iraní-- y ha manifestado que, pese al nuevo despliegue militar norteamericano, "espera que lleguen a un acuerdo".

Trump, que no ha especificado los hipotéticos contenidos de tal acuerdo, ya ha amenazado a Teherán con un posible ataque militar en el marco de las protestas contra las autoridades de la República Islámica, cuya represión ha dejado al menos 3.100 muertos, según el balance oficial, si bien, Human Rights Activists in Iran, una ONG con sede en Estados Unidos, ha elevado esta cifra a más de 6.100.

Las palabras del presidente estadounidense han llegado apenas un día después de que el Mando Central del Ejército de Estados Unidos (CENTCOM) haya informado del despliegue de su portaaeronaves 'USS Abraham Lincoln' en Oriente Próximo, donde estaría "acompañando a los buques de guerra" enviados a la región.

El despliegue de este último ya ha dejado al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, "muy preocupado por el presunto aumento de la presencia militar en el golfo Pérsico", según ha transmitido su portavoz, Stéphane Dujarric, en rueda de prensa.

"Se puede afirmar con seguridad que el secretario general no cree en el uso de la fuerza militar cuando la diplomacia y el diálogo aún son muy posibles", ha declarado su vocero en una comparecencia en la que ha reiterado el llamamiento de Guterres a la "máxima moderación", animando a todas las partes "a abstenerse de cualquier acción que aumente la tensión o provoque una escalada del conflicto en la región en general".

"Convencido de que la mejor manera de abordar todas las preocupaciones relativas a Irán es mediante el diálogo, la diplomacia y la negociación", Dujarric ha asegurado que el dirigente portugués "acoge con satisfacción todos los esfuerzos encaminados a la desescalada regional", solicitando a todos los actores "que tomen medidas concretas para reducir las tensiones y fortalecer la confianza regional".